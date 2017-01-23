27 тысяч якутян рассчитались с долгами за электроэнергию

27 тысяч якутян погасили имеющуюся задолженность на сумму более 87 млн рублей во время акции «Погаси долги без пени», которую проводило «Якутскэнерго» с 7 по 31 декабря.

В этот период абонентам предоставлялась возможность расстаться с долгами без штрафных санкций. Самый большой платеж составил 627 тысяч рублей. Около тысячи ста якутян оплатили задолженность более 10 тысяч рублей каждый.

«Наш филиал проводит комплекс мероприятий, мотивирующих потребителей оплачивать за энергоресурсы в срок, а в конечном счете получать более качественные услуги. Кроме этого, потребителям дается право заключить соглашение о реструктуризации задолженности», — говорит Ксения Погорельская, начальник отдела по работе с населением Энергосбыта.

Платить вовремя – выгодно всем, эту жизненную формулу энергетики стараются донести до абонентов. Избежать дополнительных расходов, связанных с уплатой пеней, можно, если оплату за предоставленные коммунальные услуги производить ежемесячно, не пропуская ни одного расчетного периода. Оплачивать счета-квитанции за потребленную электроэнергию нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Напоминают, что сервер «Личный кабинет» на сайте ПАО «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru) – это удобный, комфортный и быстрый способ оплаты за энергоресурсы. Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам.

По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.