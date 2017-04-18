27 апреля в Якутии объявлено нерабочим днем

Перед праздничными майскими днями якутяне отдохнут в День республики — 27 апреля.

Постановлением правительства Якутии 27 апреля объявлено республиканским нерабочим праздничным днем для работников органов государственной власти региона, Территориального фонда медицинского страхования и государственных учреждений республики. Для иных работодателей данное постановление носит рекомендательный характер, сообщается на официальном сайте Минтруда Якутии.

В соответствии с постановлением правительства РФ, выходной день с субботы 7 января перенесен на понедельник 8 мая. Праздничные дни 1 мая и 9 мая в 2017 году не выпадают на выходные дни и, следовательно, не переносятся.

Таким образом, в апреле-мае жители Якутии отдохнут в следующие дни:

27 апреля — День Республики Саха (Якутия)

с 29 апреля по 1 мая — праздник весны и труда (3 дня)

с 6 по 9 мая — День Победы (4 дня).