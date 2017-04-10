Постоянному представительству республики на Дальнем Востоке – 25 лет

В течение 25 лет сотрудники представительства занимаются решением важных для республики вопросов в самых разных отраслях – экономике, науке, образовании, культуре.

Сегодня представительство, пройдя четверть вековой путь, играет особую роль в налаживании торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с субъектами Дальневосточного федерального округа, содействует расширению межрегионального сотрудничества на межмуниципальном уровне.

Коллектив ведет работу, направленную на поддержку выходцев из Якутии, в том числе студентов, обучающихся в вузах Хабаровска, Владивостока и Благовещенска.

В своем приветственном слове к коллективу постпредства глава Якутии Егор Борисов отметил: «Создание представительства Республики Саха (Якутия) в городе Хабаровске в период перехода к новым социально-экономическим условиям имело важное значение для развития и укрепления политических, экономических, научных и культурных связей Якутии с субъектами Дальнего Востока России. За четверть века проведена огромная работа по реализации важнейших программ развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Республики Саха (Якутия), привлечению передовых технологий , созданию совместных предприятий и поддерживанию деловых контактов».

Двери представительства всегда открыты для якутян и гостей.