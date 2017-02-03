Кинологическая служба УФСИН совершенствует навыки

20 кинологов со своими питомцами, проходящими службу в пенитенциарных учреждениях республики, совершенствовали свои навыки и знания на учебно-методических сборах на базе кинологического городка исправительной колонии № 7.

Руководил мероприятием начальник кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН майор внутренней службы Сергей Болуров.

«Во время теоретических занятий участники мероприятия совершенствовали свои знания в вопросах организации тренировок со служебными собаками, тактики их применения при чрезвычайных происшествиях и оказания им первой медицинской помощи при возможных ранах и повреждениях. После чего приступили к практической подготовке своих питомцев», — рассказали в пресс-службе УФСИН Якутии.

Были отработаны упражнения по организации преследования и задержания правонарушителя, выполнению общего курса дрессировки, преодолению полосы препятствий.

Ветеринары провели осмотр служебных собак, определили состояние их здоровья, проверили условия их содержания.

В конце сборов кинологов проверили на знание должностных обязанностей и методики дрессировки собак.