Студенческий десант: Студенты провели три дня в столичной полиции

В Якутске прошла уже ставшая традиционной Всероссийская акция «Студенческий десант». Сотрудники столичной полиции и студенты СВФУ провели совместные мероприятия.

21 января группа студентов вышла на рейд. Перед этим они прошли инструктаж, ознакомились с оперативной обстановкой в городе и получили ориентировки на разыскиваемых людей.

После экскурса по «новой профессии» молодые люди прошлись по вверенной им территории, осмотрели все слабоосвещенные зоны и места возможного скопления молодежи. В конце под руководством участкового уполномоченного полиции Артема Степанова студенты проверили общежития на наличие правонарушений, поговорили с вахтерами и консьержами, а также провели профилактическую беседу с жильцами.

22 января в спортивном зале МУ МВД России «Якутское» прошел товарищеский матч по волейболу между командами «ДНД СВФУ», «Студенческий отряд правопорядка» и «МУ МВД России «Якутское». По итогам соревнования победу одержала команда столичной полиции, второе место у ДНД, почетное третье место заняла команда СОП.

23 января студенты посетили здание Управления, в котором им продемонстрировали работу дежурной части, где установлена система «Безопасный город» и диспетчерская пульта «02». В актовом зале потенциальным коллегам была продемонстрированы спецсредства, находящиеся на вооружении столичной полиции, а сотрудники кинологической службы показали, на что способны служебные собаки.

Под занавес акции всех гостей пригласили в музей МВД, где хранятся бесценные реликвии стражей порядка минувших лет. Каждый стенд в музее рассказывает о подвигах советских милиционеров и российских полицейских.

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