В России недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 35 регионах

Превышение недельных эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 35 регионах России, уровень заболеваемости остается высоким, рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Анны Поповой, среди детей до двух лет превышение эпидпорога зарегистрировано в 14 субъектах, среди детей дошкольного возраста — в 29, школьного возраста — в 25 субъектах. В 39 регионах с превышением недельных порогов болеют россияне старше 15 лет. «Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе, Чувашской республике, республике Северная Осетия и Алания, Тюменской области«, — рассказала Попова.

«Сегодня крайне важно не запустить заболевание и, несмотря на выходные и праздничные дни, при ухудшении самочувствия обязательно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в медицинские учреждения и для лечения использовать только те препараты, которые назначены врачом«, — подчеркнула главный санитарный врач России.

Она добавила, что общие правила остаются прежними: нужно посещать массовые места в маске, мыть руки, лицо, промывать нос, одеваться по погоде и избегать переохлаждений. «И, конечно, нужно все-таки как можно больше бывать на свежем воздухе — это в первую очередь ведет к укреплению, оздоровлению организма», — сказала Попова.