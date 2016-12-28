2017 год в Якутске объявили Годом Добра

В Окружной администрации Якутска 27 декабря состоялась традиционная предновогодняя встреча с общественностью столицы, руководителями предприятий и организаций, депутатами Якутской городской Думы, на которой объявили 2017 год — Годом Добра.

Во время торжественного мероприятия впервые в истории столицы представлен гимн города Якутска. Отметим, что в апреле 2015 года был объявлен народный конкурс. Более 60 песенных композиций поступили от участников из Якутска, районов республики, Москвы и регионов страны. 21 декабря Якутская городская Дума единогласным решением утвердила гимн на слова Христофора Горохова и Владимира Жиркова, на музыку Алексея Калининского – как официальный символ городского округа.