20 тысяч якутян ограничены в праве выезда за пределы страны

На сегодняшний день 20 тысяч граждан, проживающих на территории Якутии, ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов.

За прошедшую неделю при попытке пересечения государственной границы было остановлено 10 граждан, отправляющихся в отпуск. В связи с чем УФССП рекомендует проверить себя и своих близких на наличие задолженности через бесплатный онлайн сервис ФССП «Банк данных исполнительных производств», размещенный на официальном сайте управления, или через мобильное приложение «ФССП».

Управление ФССП России по Республике Саха (Якутия) предупреждает, что в соответствии с п.5 ст.15 Федерального закона от 15.08.1996 года №114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» право на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях уклонения от исполнения обязательств. Постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации направляется в пограничную службу ФСБ России.