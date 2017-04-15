150 якутян станут участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

В республиканском медиацентре «Сахамедиа» состоялась встреча регионального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов с общественными послами. Ранее в регионе были выбраны восемнадцать послов — лучшие в сфере культуры, политики, добровольчества, инноваций, спорта и журналистики.

Участников мероприятия поприветствовали первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Василина Лукина и члены регионального подготовительного комитета.

«Из Якутии на фестиваль поедут 150 лучших представителей молодежи, а также 40 волонтеров-добровольцев. На данный момент поступило более 400 заявок. Регистрация идет до 1 мая на сайте www.russia2017.com. Россия, как страна-хозяйка фестиваля, должна показать все разнообразие культуры, истории, жизни народов. У нашей республики будет павильон, где мы презентуем все наше духовное, культурное и природное богатство. Функция посла проста — популяризация идей фестиваля. Каждый регион РФ берет на себя шефство над другими государствами. Мы будем сотрудничать с Монголией и Лесото Южной Африки», — рассказала Лукина.

На встрече присутствовали доброволец Антон Васильев, известный спортивный журналист Николай Бястинов, председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, актер театра Олонхо Гаврил Менкяров, журналист, ведущая Анна Фомина-Миронова, резидент творческого объединения «D.E.T.S.A.T» Степан Порядин, чемпион России по мас-рестлингу Сергей Фролкин и чемпион мира по бодибилдингу по версии WFF Александр Гренадеров.

Были озвучены главные цели и задачи общественных послов, показаны видеоролики про Всемирный фестиваль.