«Железные дороги Якутии» заинтересованы в будущих кадрах для компании

Замдиректора по кадрам «Железных дорог Якутии» Анатолий Щербак и старший сотрудник по персоналу компании Надежда Иванова провели в Хабаровске ежегодное собрание студентов целевой подготовки из республики, обучающихся в высшем и среднем специальном звене университета путей сообщения.

Представители железнодорожной компании Якутии рассказали студентам младших курсов о существующих методах социальной поддержки будущих железнодорожников, ответили на волнующие вопросы — прохождение практики, сдачи квалификационных экзаменов. Молодежь смогла уточнить вопросы по трудоустройству и свою будущую должность в «Железных дорогах Якутии».

В ходе собрания были отмечены отличники учебы, активисты и общественники молодежной политики — Ирина Чан-Фа, Татьяна Карпова, Борис Осипов, Дмитрий Жданович, Константин Ефремов, Владимир Амиров, Мария Жиркова и Альберт Петров. Они были награждены благодарственными письмами от имени гендиректора и поощрены ценными подарками.

Встречи такого рода дают студентам стимул для дальнейшего обучения, возможность услышать от первых лиц ответы по трудоустройству. А компании — эффективно анализировать и проводить мониторинг качества обучения будущих кадров для железнодорожной отрасли Якутии.