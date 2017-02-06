Завучи профобразовательных организаций республики создали клуб

43 заместителя директоров по учебно-производственной работе профобразовательных организаций создали клуб, избрали Председателя. Эти меры помогут консолидировать усилия по улучшению качества образования. Сегодня, 6 февраля, в республике началось февральское Совещание работников образования и науки, посвященное году Народного учителя СССР М.А. Алексееву. Отметим, это первое Совещание после объединения двух ведомств.

Одним из важных моментов работы семинар-совещания явилось создание клуба заместителей директоров по учебно-производственной работе профессиональных образовательных организаций республики.

«Нам нужна эффективная площадка для консолидации усилий в профессиональном сообществе, обмена информацией и опытом обсуждения актуальных проблем и путей их решения. С этой целью мы создали клуб заместителей директоров по УПР. В рамках клуба будем обсуждать стратегии деятельности профессиональных образовательных организаций, реализующих ФГОС СПО. Также нам необходим обмен опытом работы по многим направлениям работы», — прокомментировала вновь избранный председатель Клуба, заместитель директора Якутского индустриально-педагогического колледжа Марианна Попова. На семинаре также был избран Совет клуба заместителей по УПР.

43 заместителя директоров по учебно-производственной работе обсудили актуальные нормативно-правовые и стратегические документы в сфере СПО, рассмотрели анализ деятельности учреждений по статистической отчетности и проект методических рекомендаций по ведению журналов учета учебных занятий по программам среднего профессионального образования.

Также был заслушан отчет приемной кампании СПО 2016 года. Отметим, семинар-совещание положил начало новой приемной кампании в среднем профобразовании республики 2017 года.