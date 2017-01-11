Юные исследователи из Ленского района стали победителями конференции «Шаг в будущее»

Учащиеся из Ленского района показали высокие результаты на республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее». 15 школьников представили доклады в секциях по естественным наукам, этнографии, медицине и другим. По словам руководителя районной делегации, педагога Витимской средней школы Валентины Чичасовой, сотрудничество с учеными помогает школьникам вести научные исследования.

Школьники района становятся активными участниками Витимской экспедиции эколого-биологической направленности, организуемой педагогами уже около 20 лет.

«В исследованиях нас сопровождают научные работники Северо-Восточного федерального университета, научно-исследовательских институтов Якутии. Благодаря поддержке научного сообщества, районной природоохранной инспекции школьники ежегодно собирают богатый материал для своих проектов. Юные исследователи участвуют в конференциях, проводимых в районе и республике», – поделилась руководитель экспедиции, учитель Витимской средней школы Валентина Чичасова. Она особо отметила поддержку научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Сахаи Андреевой.

Ученица Витимской школы Ленского района Анастасия Тараненко стала победителем в секции по естественным наукам. В прошлом году она также стала лауреатом и представила Якутию на всероссийских научных форумах школьников. Победителем также стала представитель района Милена Мыреева. Председатель секции, профессор Института естественных наук СВФУ Александр Исаев подчеркнул, что ежегодно качество научных проектов школьников становится лучше.

Перспективные проекты разработали участники секции «Горная инженерия и энергетика». Лауреатом стал Вадим Шамотайлов из Алданского района, посвятивший свои исследования транспортировке нефти. «Проблема забивания труд при перевозке нефти актуальна для промышленных предприятий. Вадим предложил использовать солнечные и ультразвуковые колебания для решения этой проблемы», – комментирует председатель секции, доктор технических наук Александр Матвеев.

Лауреату предстоит выступить со своим проектом на всероссийском этапе «Шага в будущее». Победителями секции также стали Тулуйхан и Тускул Ивановы из школы №17 города Якутска, предложившие метод совершенствования солнечных батарей.

Фоторепортаж с закрытия конференции