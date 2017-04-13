Юкагирский букварь будет переиздан

Готовится к переизданию букварь юкагирского (вадульского тундренного) языка.В министерстве образования и науки Якутии отметили, что он приведен в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Учебник для обучения грамоте дополнен добукварным разделом коммуникативной направленности по темам «знакомство», «моя семья» и другим, также включена опора на слова и речевые образцы для родителей. Сюда также вошли задания на понимание, воспроизведение и использование речевых образцов с подстановкой в речи. В соответствии с требованиями ФГОС, букварь наполнен контрольными заданиями для самопроверки. Исключены тексты с идеологической нагрузкой, часть текстов будет переведена в пособие для чтения.

В разработке изменений в букваре принял участие автор первого издания, доктор филологических наук Гаврил Курилов. Учителя юкагирского языка Андрюшкинской национальной средней школы Федора Татаева и Анастасия Третьякова разработали задания и структурные доработки с учетом практического опыта.

Внесены изменения в орфографию в части включения новой фонемы «w». Гаврилом Куриловым направлено пояснение для представления в Совет по языковой политике и прохождения процедуры утверждения в правительстве республики.

В разработке переиздания юкагирского языка участвует Наталья Ситникова, член учебно-методического совета министерства образования и науки Якутии, член координационного совета по введению ФГОС при департаменте государственной политики в сфере образования Минобрнауки России. «По всем родным языкам нужно обновить программы и учебные пособия в соответствии с ФГОС. По языкам коренных малочисленных народов Севера ситуация осложняется тем, что сфера их использования сокращается. Если в период создания первых пособий дети слышали материнскую речь, то сейчас язык вынуждены изучать по методике обучения иностранным языкам»,- отметила она.

Напомним, первый букварь на языке тундренных юкагиров был издан в 1987 году. Над ним работал Гаврил Курилов-Улуро-Адо.