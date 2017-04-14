Якутянин победил в викторине, сидя на лекции

Интересный случай произошел во время традиционной космической викторины, организуемой преподавателем информатики Физико-технического лицея Юрием Романовым. Ее победителем стал студент I курса Московского авиационного института Василий Петров. Необычен его успех тем, что на вопросы он отвечал прямо во время одной из учебных пар.

Заметим, что в викторине участвуют не только жители Якутии, но и других регионов.

Василий Петров в прошлом году окончил Физико-технический лицей и поступил в МАИ. Он ни разу не пропустил игру, ежегодно проводимую 12 апреля, дважды занимал первое место. «Вася начал участвовать в викторине с пятого класса. С каждым годом он выступал все лучше и лучше. В старших классах это стало для него делом принципиальным», — отозвался о своем бывшем ученике Юрий Романов.

«Оказалось, что начало викторины совпадает с важной парой, которую я никак не мог пропустить. Но я нашел выход — вопросы теста отвечал во время перерывов выступления лектора. Было трудно, но я справился», — отметил победитель.