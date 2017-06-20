Якутский школьник стал дважды стобалльником ЕГЭ

Выпускник физико-технического лицея Якутска Валентин Шинкарев стал дважды стобалльником, получив наивысшие баллы на ЕГЭ по информатике и ИКТ и математике профильного уровня, сообщает министерство образования и науки Якутии.

«Я готовился очень усердно, целенаправленно на высокие баллы со своими учителями и самостоятельно, без репетиторов. Не ожидал таких результатов. Хочу поступить в ВШЭ или ИТМО на прикладную математику и информатику. В день сдачи ЕГЭ я не волновался, все было очень организованно, под контролем. Я очень рад, что получил сто баллов по информатике и математике», – прокомментировал свой успех Валентин Шинкарев.

«Валентин занимался олимпиадным программированием, является победителем и призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по информатике. В составе команды физико-технического лицея он стал победителем всероссийского конкурса КИТ. У него хорошая математическая подготовка. Все это стало основой для 100 баллов по математике и информатике», – сказал учитель школьника Никифор Куличкин.

Ранее такие результаты были получены выпускником Республиканского лицея 2016 года Айсеном Кычкиным. Он получил 100 баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ и математике профильного уровня.