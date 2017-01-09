Якутский автодорожный техникум: ТОП – 10 достижений

В Якутском автодорожном техникуме подвели итоги 2016 года. В ТОП достижений вошли значительные успехи студентов и преподавателей.

ТОП – 10 достижений 2016 года Якутского автодорожного техникума:

1. Техникум стал лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗ-ов России», директор техникума Попова В.Г. награждена почетным знаком «Директор года — 2016»;

2. Открытие учебно-лабораторного центра ПАО «КАМАЗ»;

3. Василий Тастыгин, студент 2 курса, занял I место в открытом Региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR) 2016 в г. Якутске, II место в полуфинале Национального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR) 2016 в г. Хабаровске, V место в финале Национального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR) 2016 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в г. Красногорске Московской области;

4. Евгений Носков, студент 3 курса, удостоился II места в открытом Региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR) 2016 Хабаровского края по компетенции «Обслуживание грузовой техники» в п. Хор, III места в открытом Региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR) 2016 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в г. Якутске;

5. Артем Черноградский, студент 1 курса, занял II место в открытом Региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR) 2016 по компетенции «Обслуживание сельскохозяйственной техники» в г. Якутске;

6. Успехи педагогических работников:

— Преподаватель Григорьева А.Н. – I место в Конкурсе молодых учителей химии Республики Саха (Якутия) в рамках Всероссийского научно-образовательного форума с международным участием «Естественнонаучное образование в условиях перехода на новые государственные стандарты: опыт и перспективы»;

— Методист Николаева М.В. – Диплом победителя в номинации «Методический анализ занятия» Республиканского профессионального конкурса молодых методистов «Методический Олимп» СПО Республики Саха (Якутия);

7. Руслан Усманов, студент 2 курса, добился I места в Республиканском интеллектуальном марафоне среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений СПО Республики Саха (Якутия);

8. Эрэл Васильев, студент 1 курса, занял I место в Юбилейной Х Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию Софрона Данилова и 100-летию Семена Данилова. Его работа рекомендована на участие в НПК «Шаг в будущее» в Москве;

9. Диплом II степени в региональном этапе III Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 в номинации «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательном учреждении»;

10. II общекомандное место в Спартакиаде среди работников профессиональных образовательных учреждений СПО Республики Саха (Якутия) — 2016 по национальным видам спорта.

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