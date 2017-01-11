Якутские ученые удостоены премии Всемирного фонда Диснея

По итогам 2016 года премией «Герои охраны природы» Всемирного фонда Диснея сохранения природы награждены научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Сергей Слепцов, ветеран заповедного дела Иван Данилов и якутский фонд «Стерх». Награда вручается представителям местного населения за преданность делу сохранения редких видов животных и вовлечение общества в деятельность по охране природы. Лауреаты разделят награду в размере 1500 долларов, сообщили в пресс-службе ЯНЦ СО РАН.

С 2004 года фонд Диснея почтил своей наградой свыше 100 героев со всего мира. В прошлом году фонд якутских ученых «Стерх» выиграл грант Диснея “Сохранение сибирского белого журавля – стерха”, осуществляемого Международным Фондом Охраны Журавлей/ ICF (США). В результате начата работа в госприродном заказнике “Кыталык” в Чокурдахе, где гнездуются стерхи.

«Благодаря труду таких исследователей удается поддерживать состояние редкого, исчезающего вида в относительно благополучном состоянии», – сказал заведующий лабораторией зоологических исследований ИБПК СО РАН, генеральный директор фонда “Стерх” Николай Гермогенов.

Новоиспеченные якутские лауреаты премии Диснея являются активными и постоянными участниками экспедиций, в том числе совместных с зарубежными коллегами из Международного фонда охраны журавлей, Службы рыбы и дичи США, Научного центра Общества по сохранению птиц Японии, Национального центра кольцевания Китая и других. Исследования проводятся в прииндигирской тундре с 90-х годов прошлого столетия по прикладным, фундаментальным и международным проектам, связанным с изучением и сохранением стерха и других редких исчезающих видов птиц мира (очковая гага, черная казарка, сапсан, кречет и др).

Наиболее значимым и успешно завершенным из них является проект UNEP-GF «Совершенствование сети охраняемых водно-болотных угодий, имеющих ключевое значение для стерха и других мигрирующих околоводных птиц в Азии» программы ООН по Охране окружающей среды и глобального экологического Фонда.

«Часто, во время своих долгих переходов по тундре, я остро осознаю, что конкретно эта птица, возможно, узнаёт меня. Этот журавль видел меня на маршруте в течение многих лет, и, следовательно, не так сильно опасается меня», — говорит лауреат, младший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сергей Слепцов.

Лауреат Иван Данилов сказал: «Я не могу жить без нашей прекрасной природы. Я могу существовать, жить и работать только в нашей Якутии, и моя душа стремится сделать все возможное для ее благополучия».

Свои поздравления лауреатам направила старший Директор сети по сохранению Международного фонда охраны журавлей Клэр Миранде: “Мы горды за Сергея и Ивана, которые являются истинными героями охраны природы. Они достигли огромных успехов в сохранении редчайшего и находящегося под угрозой исчезновения стерха”.

Иван Данилов работал председателем Аллаиховского комитета охраны природы. Многое сделал для повышения статуса этой охраняемой природной территории, стал его первым директором. В последующем он участвовал в проектах по стерху в качестве консультанта по развитию альтернативного хозяйствования. Несмотря на преклонный возраст, ему 80 лет, Иван Данилов продолжает свою деятельность.

Международный Фонд Охраны Журавлей (МФОЖ) основан в 1973 году. Является организацией, которая работает по всему миру в направлении сохранения журавлей и экосистем, бассейнов рек и миграционных маршрутов, от которых зависит их благосостояние. МФОЖ предоставляет знания и вдохновляет людей на решение вопросов угроз журавлям и их разнообразным местообитаниям. Больше информации на сайте www.savingcranes.org.

Иван Данилов (слева) и инспектор охраны природы Аллаиховского района С.И. Яныгин 14 августа 1990 года с окольцованными ими двумя птенцами стерха пары № 32. Редкий случай выживания в природе обоих птенцов этого вида.