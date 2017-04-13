Якутские ученые открыли совместно с китайскими коллегами исследовательский центр

Международный исследовательский центр природных и технических систем холодных регионов Азии открыт в городе Ланчжоу КНР в апреле. Центр создан на базе Северо-Западного института экологии и природных ресурсов Академии наук Китая и Института мерзлотоведения СО РАН.

«У нас давние связи с этим институтом. Есть взаимная заинтересованность в совместных исследованиях в области региональной геокриологии и обеспечении устойчивости инженерных сооружений в криолитозоне, и как итог сотрудничества — открытие этого центра», – рассказал директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк.

Новый центр должен объединить усилия мерзлотоведов, экологов, технарей в обеспечении проектирования, строительства и эксплуатации линейных сооружений, в том числе скоростных автомобильных и железных дорог на азиатском континенте, в том числе, и Китае, где многолетнемерзлые породы развиты на северо-востоке страны и в Тибете.

На прошлой неделе состоялось торжественное открытие центра, в котором приняла участие делегация ученых республики во главе с председателем Якутского научного центра СО РАН Михаилом Лебедевым.

Стороны обсудили первые совместные проекты и значительно расширили области своего взаимодействия и планы на ближайшее будущее. Этим летом состоится обмен специалистами — группа ученых из Китая примет участие в полевых работах с отрядами Института мерзлотоведения СО РАН в республике, а якутяне будут привлечены к проектам коллег в КНР. «По итогам полевых работ, в августе будет принята совместная программа исследований на 2018-2021 годы», – поделился Михаил Железняк.

По словам Михаила Лебедева, в Китае очень заинтересованы в строительстве скоростной автомобильной дороги Пекин-Москва через Хабаровский край и других подобных масштабных проектах.

Якутской делегацией также была проведена работа по созданию другого исследовательского центра с Харбинским политехническим университетом. «Это один из девяти приоритетных вузов Китая, который в десятых годах прошлого века был основан российскими учеными. До 30-х годов 20 века обучение там шло на русском языке. Сейчас это один из лучших вузов Китая, отвечающий мировым стандартам, с современнейшим оборудованием. Они также заинтересованы в нашем опыте и специалистах», – говорит руководитель Якутского научного центра СО РАН.

Круг интересов создающегося Международного исследовательского центра лежит в области конструкционных материалов, их прочности, долговечности эксплуатации в холодных регионах, использования металлоконструкций для архитектурных сооружений, мостов, нефтяных, газовых буровых площадок, высокоскоростного железнодорожного сообщения, сейсмостойкого строительства, разработке технических и экологических стандартов для холодных регионов.

В организационном руководстве Центра якутских ученых представят председатель ЯНЦ СО РАН Михаил Лебедев, директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк, директор Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов. Партнером исследовательского центра стала главная строительная компания страны Государственная Корпорация Строительной Промышленности КНР. В переговорах о создании центра с якутскими учеными принял участие ее руководитель. Новый Международный исследовательский центр инженерии холодных регионов будет открыт в июне этого года в Харбинском политехническом университете. «Создание этих двух центров стало возможным благодаря многолетней последовательной работе Института мерзлотоведения СО РАН. К работе международных центров будут привлечены специалисты из разных институтов не только Якутского научного центра СО РАН, но и, в целом, из институтов Российской Академии наук», – подчеркнул Михаил Лебедев.