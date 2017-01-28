Якутские школьники успешно выступили на Академических чтениях по космонавтике

В Москве завершились чтения по космонавтике, посвященные памяти академика Сергея Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства. В них успешно приняли участие якутские школьники – воспитанники Малой академии наук.

На секции «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов» выступили воспитанники лаборатории геоинформатики Малой академии наук Якутии — учащиеся Намской улусной гимназии Тимур Гаврильев, Андрей Сыромятников, а также ученики школ г. Якутска Павел Степанов (СОШ № 17) и Иван Тимофеев (СОШ № 5).

Работы школьников из республики вызвали большой интерес руководителей и участников секции к объему выполненных работ по изучению водных объектов, растительности островов реки Лены, а также лесных пожаров на территории национального природного парка «Ленские столбы».

Учитывая опыт и уровень представленных материалов, генеральный директор ОАО «НПК РЕКОД» госкорпорации «Роскосмос» Вячеслав Безбородов предложил без испытательного срока заключить договор с Малой академией наук Якутии и создать школьный центр космических услуг ОАО, который будет первым центром в истории развития проекта к востоку от Уральских гор. «НПК РЕКОД» предоставляет право использования своего программного обеспечения для выполнения исследовательских проектов, и каждый год будет продлевать договора в зависимости от результатов работы, сообщили в пресс-службу Минобрнауки республики.

Состоялись также переговоры министра образования и науки республик Владимира Егорова с руководством ОАО НПК «РЕКОД», по итогам которых принято предварительное решение о начале работы по формированию геоинформационной системы «Космос» компании для задач региона. Создание такой системы позволит использовать результаты космических исследований как для учащихся, так и для всех представителей системы образования и науки в производственных целях.

XLI Королёвские чтения проходили в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Оргкомитет чтений возглавил академик РАН Евгений Микрин – генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ. Сопредседатель оргкомитета – генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров. Для участия в форуме зарегистрировались более 1000 специалистов, подготовлено более 700 докладов в рамках работы 22 секций. Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «РЕКОД» (ОАО «НПК «РЕКОД») создано по инициативе Роскосмоса и Росимущества в целях обеспечения эффективного использования отечественного и мирового космического потенциала в интересах модернизации экономики Российской Федерации, развития ее регионов и муниципальных образований. ОАО «НПК «РЕКОД» – один из активных участников рынка космических продуктов и услуг, разработчик и инструмент реализации государственной политики в этой области. Корпорация является головной организацией Роскосмоса по подготовке и реализации совместных соглашений, программ и проектов с субъектами Российской Федерации и другими потребителями в области использования РКД. Роскосмосом при непосредственном участии Корпорации разработаны Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года.