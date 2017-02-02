Якутия вновь получит федеральную субсидию на дополнительное образование детей

В этом году республика получит 31,7 млн рублей из федерального бюджета на дополнительное образование детей. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте Правительства РФ. Деньги предоставляются в рамках целевой программы развития образования в России, рассчитанной до 2020 года. Субсидии из федерального бюджета получат 9 регионов России. Общая сумма выделенных средств составит 205,2 млн. руб.

Напомним, в 2016 году, в Год дополнительного образования детей, Минобразования республики выиграло конкурс, направленный на развитие дополнительного образования детей. Якутия стала пилотным регионом по разработке новой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Из федерального бюджета были привлечены средства на сумму 37,7 млн. рублей.

В рамках реализации пилотного эксперимента проведена большая работа по обеспечению нормативного правового обеспечения проекта, по методическому и информационному сопровождению, проведена добровольная сертификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, сформирован реестр выдаваемых сертификатов, поставщиков услуг, образовательных программ.

Большая часть средств, а именно 21,3 млн. рублей, направлена на оснащение учебно-техническим оборудованием 15 учреждений дополнительного образования республики. 3 159 млн. рублей получили 12 учреждений дополнительного образования республики.

На средства федеральной субсидии организовано обучение на федеральных и республиканских курсах повышения квалификации 1 183 руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования.

Запущен пилотный эксперимент персонифицированного финансирования в Якутске. В эксперименте принимают участие 6 муниципальных учреждений и 3 негосударственные организации дополнительного образования. Впервые частные организации, оказывающие услуги дополнительного образования детей, получили доступ к бюджетному финансированию.

В республике увеличилось количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в том числе занимающихся научно-техническим творчеством, так как это является одной из важных задач эксперимента. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны специальные программы, в том числе дистанционные.

В 2017 году средства пойдут на создание регионального модельного центра дополнительного образования детей, разработку и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, внедрение систем получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования.

Все эти инновации будут способствовать лучшей реализации потенциала и возможностей системы дополнительного образования, сообщили в Пресс-службе Минобрнауки республики.