Якутия получит федеральную субсидию на допобразование детей

Якутия вошла в число 9 регионов, получающих в 2017 году субсидии на обновление содержания дополнительного образования детей. Республика успешно прошла отбор.

Это удалось благодаря тому, что в течение 2016 года Министерство образования РС(Я), Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения совместно с управлением образования города Якутска вели целенаправленную работу по разработке и апробации модели персонифицированного финансирования.

Напомним, что в 2016 году в семи субъектах Российской Федерации началась апробация механизмов персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей. В число пилотных субъектов вошла Якутия.

Основная идея модели персонифицированного финансирования — обеспечение для детей гарантии получения и оплаты того образования, которое они выберут.

На реализацию модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2016 году республика получила субсидию в размере 37 млн 618 тысяч 600 рублей.

Денежные вливания предусмотрены, в том числе на развитие материальной базы технических кружков, повышение квалификации специалистов, обеспечение независимой оценки качества дополнительных образовательных программ и т.д.

В 2016–2017 учебном году проект начал внедряться в Якутске. Уже в начале следующего года будет проведен конкурс среди муниципалитетов для участия в данном эксперименте. Планируется включить в проект еще три муниципальных района.

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Реализация модели персонифицированного финансирования позволит увеличить количество детей, которые будут иметь гарантированное право посещения учреждений дополнительного образования детей. По предварительным данным, в этом году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования составил 73,4 % от общего количества детей. К 2018 году этот показатель планируют увеличить до 75 %.

Одной из особенностей новой модели является участие негосударственных учреждений дополнительного образования. Таким образом будут обеспечены равные условия доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований всех поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. Безусловным «плюсом» эксперимента является то, что у детей и родителей появится возможность выбора кружка из реестра сертифицированных образовательных программ.