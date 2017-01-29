Якутия получит более 88 млн рублей на развитие образования

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий по федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства РФ, Якутия получит субсидии в размере 88 млн 781,8 тысяч рублей.

«Бо́льшая часть субсидий будет направлена в регионы для выполнения ключевых задач федеральной целевой программы развития образования на период 2016–2020 годов, прежде всего – на повышение качества образования. Около 700 млн предполагается направить на развитие межрегиональных центров компетенций, а также на подготовку команд к соревнованиям World Skills по наиболее востребованным для нашей экономики специальностям, прежде всего рабочим специальностям. Субсидии направляются на создание и развитие детских технопарков. Общий объём – почти миллиард рублей. Благодаря этому большее количество детей сможет посещать кружки, секции, факультативы естественно-научной и технической направленности, а в будущем выбирать профессии, которые связаны с этими весьма нужными для нашей страны сферами», – сказал Медведев на заседании Правительства РФ.

Регионам распределены субсидии в общем объёме 2 млрд 520,6 млн рублей. Субсидии предоставлены по результатам конкурсных отборов.

В Якутию планируется направить 31 млн 659,6 тысяч рублей на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. Распоряжением №108-р данные субсидии распределены между бюджетами девяти субъектов Федерации.

Субсидии направляются на создание регионального модельного центра дополнительного образования детей, выполняющего функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей; разработку и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, а также на внедрение систем получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования.

Принятое решение будет способствовать созданию условий для внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, повышению доступности финансирования за счёт бюджетных ассигнований для негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, а также увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательным программами.

Распоряжением №110-р субсидии в размере 925 млн рублей распределены 17-и регионов на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности, в том числе в Якутию будет направлено 57 млн 122,2 тыс. рублей. Данные субсидии направляются на разработку модели создания и функционирования детских технопарков; повышение квалификации педагогических и других работников детских технопарков.

В каждом из 17 регионов будут созданы технопарки, обеспечивающие охват ежегодно не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами.