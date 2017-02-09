XII Республиканская предметная олимпиада вузов РФ в Якутии пройдет в марте

Для выпускников школ в рамках Совещания работников образования и науки республики был организован круглый стол «Абитуриент – 2017. Высшее образование и целевая подготовка».

Представители Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутской государственной сельскохозяйственной академии, Арктического государственного института культуры и искусств, Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, Якутского института водного транспорта (филиала) «СГУВТ» рассказали участникам про свои вузы, по каким направлениям ведут подготовку, условия обучения, объяснили правила приёма абитуриентов в 2017 году и ответили на интересующие абитуриентов вопросы.

Также сотрудники Отдела высшего образования и целевой подготовки Минобрнауки Якутии рассказали о конкурсном отборе на целевое обучение, разъяснили правила проведения первого этапа конкурсного отбора на целевое обучение — XII Республиканской предметной олимпиады вузов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия).

Так, в 2017 году XII Республиканская предметная олимпиада вузов России традиционно проводится по четырем группам улусов с территориальным разделением участников:

I группа — в с. Намцы с 18 по 23 марта 2017 года: Амгинский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Чуpапчинский, Hамский, Хангаласский, Горный, Усть-Майский улусы (районы).

II группа — в с. Сунтар с 18 по 23 марта 2017 года: Верхневилюйский, Сунтаpский, Вилюйский, Hюpбинский, Кобяйский, Ленский, Миpнинский, Олекминский улусы (районы).

III группа — г. Якутск с 24 по 31 марта 2017 года: ГО «город Якутск», Алданский, Нерюнгринский районы. Учащийся общеобразовательных организаций, расположенных на территориях иных муниципальных образований Республики Саха (Якутия) могут участвовать в Олимпиаде в г. Якутске без ограничения количества желающих, в случае если они не приняли участие в Олимпиаде в других группах.

IV группа — дистанционно с 13 по 16 марта 2017 года: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский улусы (районы).

Победители Олимпиады будут рекомендованы на дальнейшее участие в конкурсном отборе на целевое обучение летом, в рамках Республиканской приемной комиссии по набору абитуриентов на целевое обучение в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации.

Напоминаем, что вся подробная информация по поступлению в вузы республики размещена на официальных сайтах образовательных организаций, информация по поступлению в образовательные организации в рамках целевого обучения, по линии министерства, размещена на официальном сайте в разделе «Абитуриенту» (https://minprofobr.sakha.gov.ru/abiturientam-i-vypusknikam/abiturientu).