Владимир Егоров: «Наша задача — подготовить высококвалифицированных учителей»

В День российской науки 8 февраля министр образования и науки Якутии Владимир Егоров встретился с ректорами высших учебных заведений и руководителями структурных подразделений организаций профессионального образования, выпускающих педагогов.

Открывая совещание, Владимир Егоров во вступительной речи отметил, что необходимо вести совместную работу так, чтобы в конечном итоге получить сильных учителей, которые готовят сильных выпускников. «То, что у нас проходит Год Михаила Алексеева ставит задачу, как нам поставить совместную работу так, чтобы, действительно, у нас учителя были такими, как Михаил Андреевич или хотя бы высококвалифицированные, мотивированные учителя, которые “горят” своей работой», — сообщил министр.

«Республике нужна комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников. К сожалению, у нас такой программы нет, хотя на федеральном уровне такая программа уже принята в 2014 году. Учитывая, что повышение эффективности и конкурентноспособности системы образования зависит от уровня педагогов, тех кто работает – воспитатель, учитель, преподаватель, необходимо принять такую программу”, — подчеркнула ректор СВФУ Евгения Михайлова.

Она выделила 4 основных направления, определенные министерством образования и науки России, по которым республика уже начала работу. По мнению ректора, необходимо усилить работу по внедрению профессионального стандарта педагога, по модернизации педобразования, обеспечению перехода к системе эффективного контракта и повышению социального статуса и престижа профессии учителя.

От директоров школ прозвучали такие предложения, как усиление навыков ведения школьной документации, ведение классного руководства. Анализируя качество подготовки учителей, директор школы № 5 Якутска Антонина Кычкина обратила внимание руководителей учреждений образования, осуществляющих подготовку педагогов, что есть аспекты работы учителя, по которым надо готовить будущих учителей основательно. «Не секрет что тестирование, положенное в основу контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, выхолостило из уроков кропотливую работу учителя над развитием связной речи у учащихся. Мы научили детей быстро выполнять тесты, но их ответы стали односложными, а речь слабо развитая”, — сказала она.

Также прозвучали предложения по инклюзивному образованию, по подготовке учителей двумя тремя профилями, логике предметного содержания, усилению профориентационной работы в школах, по программе повышения квалификации учителей по предмету “Обществознание”, разработке учебного пособия и программы по истории родного края.