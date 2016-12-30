В Якутском индустриально-педагогическом колледже поводят итоги года

Для Якутского индустриально-педагогического колледжа 2016 год выдался плодотворным и богатым на множество интересных и запоминающихся событий. Об этом в интервью с заместителем директора по учебно-производственной работе Марианной Поповой.

— Марианна Моисеевна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям об основных событиях 2016 года.

— Одним из самых важных достижений года является вхождение ЯИПК в число 100 лучших учебных организаций страны. Директор нашего колледжа Туйаара Замятина награждена знаком «Директор года — 2016». Эти знаки были вручены в рамках XI ежегодной Всероссийской конференции «Проблемы и перспективы развития СПО в России», где приняли участие руководители профильных комитетов Госдумы, Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

— Конечно, это итог многолетней работы колледжа, ведь ЯИПК — старейшее учебное заведение. Как нам известно, колледж в этом году запустил новые проекты.

— Самым важным достижением уходящего года является открытие кафедры общетехнических дисциплин, которая работает для укрепления связи обучения студентов с производством и реализации дуального образования в республике. Социальными партнерами кафедры являются «Якутскмедтранс», «Автобаза», «МУП Жилкомсервис», АО «Сахатранснефтегаз», ОАО «ДСК».

По итогам первого года взаимодействия можем сказать, что существенно повысилось качество обучения и проведения лабораторно-практических занятий, учебных и производственных практик студентов. На базе «Якутскмедтранса» создана учебная лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», где мы установили новое оборудование колледжа для обучения студентов. Тем самым созданы условия, чтобы студенты в реальных условиях работали на производственных площадках.

Мы уделяем большое внимание оснащению материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС и стандартов World Skills. В частности, в новой лаборатории «Электрооборудование и электроника автомобилей» установлены рабочие зарубежные автомобили для проведения диагностических работ и технического обслуживания. В рамках федеральной целевой программы развития образования приобрели станок плазменной резки с числовым программным управлением. Также постоянно обновляется учебно-производственное оборудование по другим специальностям.

— Значит, учебно-производственная база ЯИПК позволяет проводить различные конкурсы?

— Совершенно верно. На нашей базе постоянно проводятся различные конкурсы, в том числе регионального и республиканского уровней.

Например, в этом году мы организовали республиканский конкурс «Лучший по профессии» среди водителей. Также проводим конкурсы по сварочному делу, ведь сварочные технологии — наше одно из приоритетных направлений.

По итогам конкурса среди профессиональных образовательных организаций нашему колледжу присвоен статус Специализированного центра WSR по компетенции «Сварочные технологии». На днях завершились учебно-тренировочные сборы по компетенции «Сварочные технологии», где приняли участие 16 студентов из 16 образовательных организаций республики. По итогам сборов отобраны 10 лучших студентов, которые примут участие в отборочном региональном чемпионате World Skills Russia.

Активное участие в мероприятиях регионального, национального и международного движения стало одной из визитных карточек нашего колледжа. Благодаря нашему коллективу и материально-технической базе мы имеем можем проводить на базе колледжа мероприятия различного уровня. Самое главное, сформирована база данных экспертов из числа мастеров производственного обучения и преподавателей колледжа. На базе ЯИПК в 2015 г. проводился полуфинал национального чемпионата профмастерства по стандартам World SkillsRussia ДФО ко компетенции «Сварочные технологии. В 2016 году нами организован открытый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы».

Также одним из главных достижений уходящего года я назову работу по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм. Нами подписан договор о сотрудничестве по сетевому обучению с Центром образования Якутска. Этот центр народу больше известен как вечерняя школа. Наш колледж реализует образовательную программу среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих по профессии «Автомеханик», а Центр образования — среднее общее образование. Отмечу, что мы совместно с Центром образования разработали образовательную программу. В этом году набрали 25 студентов по этому направлению. Этот проект будет продолжен и в последующем, потому что он очень востребован.

-Марианна Моисеевна, ваше новогоднее пожелание.

— Всех наших студентов, родителей, коллектив колледжа и всех жителей республики поздравляю с наступающим Новым Годом и Рождеством! Будущее за компетентными, квалифицированными рабочими кадрами, которые создают своими руками благоустройство. От нашей работы зависит качество их подготовки, поэтому желаю новых достижений, успехов и побед!

