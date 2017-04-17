В Якутске стартовал конкурс «Моя профессия – IT»

В Якутске начал свою работу республиканский конкурс «Моя профессия – IT», который организован для вовлечения молодого поколения в сферу информационных технологий. Победители смогут поступить на учебу в престижные вузы России.

Главная цель конкурса – развитие и популяризация IT у старшеклассников и студентов, налаживание деловых контактов между предприятиями производящих IT-продукцию и предоставляющих IT-услуги.

Инициатива проведения конкурса для молодежи, который выявил бы наиболее мотивированных айтишников, принадлежит Ассоциации развития IT-отрасли РС(Я), которую возглавляет директор Технопарка «Якутия» Анатолий Семенов.

На конкурс «Моя профессия — IT» поступило 134 заявки от школьников, студентов и молодых специалистов.

Участники будут состязаться в трех категориях: «Юниор», «А» и «Б», заочно и очно. Состоится марафон программирования, в результате которого будут созданы прототипы полезных сервисов и приложений.

По результатам заочного этапа республиканского конкурса «Моя профессия IT» 22-23 апреля будет организовано командное соревнование Хакатон-2017 — марафон по разработке интернет-проектов. Ребята в течение двух дней будут заниматься разработкой прототипов полезных сервисов и приложений, которые в дальнейшем могут быть воплощены в жизнь.

Главный приз конкурса – целевое обучение в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики по программам бакалавриата и магистратуры (Университет ИТМО). Эту возможность получат победители категории «А», а также победители категории «Б» по двум направлениям конкурса «Программирование» и «Менеджмент».

Лучшие 10 участников в категории «Юниор» (ученики с 8 по 10 классы средних общеобразовательных школ, образовательных организаций дополнительного образования детей) будут приглашены в летнюю школу инновационных проектов «Кванториум» в Малую академию наук Якутии, а также на научно-методические семинары.

Подведение итогов и награждение состоится 29 апреля – победителей ждут ценные призы и дипломы.