В Якутске состоялось открытие рабочей площадки чемпионата профмастерства WorldSkills

В здании Якутского колледжа технологии и дизайна состоялось открытие рабочей площадки чемпионата профессионального мастерства WorldSkills по компетенции «Технология моды». Новая площадка отвечает всем требованиям чемпионата «Молодые профессионалы» – это наличие специальных раскройных столов, портновских манекенов, промышленных швейных машин и многое другое.

Рабочую площадку разрабатывали студенты-интерьерщики учебного заведения под руководством преподавателя спецдисциплин Платона Александрова. Раскройные столы, соответствующие всем требованиям WSR, изготовил Жатайский техникум.

Теперь правильно оформленная рабочая площадка будет способствовать креативности и высокому качеству работ участников чемпионата.

«Рабочее пространство в WSR по компетенции «Технология моды» должно быть удобным и эффективным. В соревнованиях участвуют конкурсанты, прошедшие отборочный этап со всей республики, и мы хотим сделать максимум для того, чтобы их рабочее пространство создавало инновационную атмосферу», — отметила Елена Яковлева, директор Якутского колледжа технологии и дизайна.

Колледж выбран для открытия рабочей площадки неслучайно. Именно это учебное заведение с 2013 года участвует в чемпионатах по данному направлению. Студенты колледжа выезжали в Комсомольск-на-Амуре на Открытый чемпионат Хабаровского края и чемпионат Москвы по компетенции «Дизайн одежды».

В прошлом году студентка Пелагея Дьяконова заняла II место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR) в Дальневосточном федеральном округе.

В торжественной церемонии приняли участие Михаил Сивцев, руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia в РС(Я), и Иннокентий Оконешников, заместитель руководителя Института развития профессионального образования.

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