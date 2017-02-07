В Якутске представили учебные программы и оборудование для обучения слабослышащих детей

Республиканская специальная (коррекционная) школа–интернат 1 вида 7 февраля приняла участие в выставке образовательных проектов в рамках Февральского совещания работников образования и науки.

Республиканская спецшкола–интернат 1 вида представила адаптированные программы начального общего образования. Посетители ознакомились с выставкой публикаций сурдопедагогов спецшколы-интерната в методических пособиях республиканского и российского уровней. Также было продемонстрировано методическое пособие «Из опыта работы», которое выпущено силами ведущих педагогов учебного заведения.

Больший интерес у посетителей и участников выставки вызвала специальная звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования югославского производства — «Верботон G10», «Верботон G20» и прочие. Немалый интерес вызвал аппарат российского производства «ИнтонМ», который предназначен для просодического самоконтроля речи. Участники продемонстрировали специальный стол для тактильно-вибрационного самоконтроля.

По программе «Доступная среда» школа оснащена специальной техникой для детей, имеющих не только нарушения слуха, но и нарушения двигательного аппарата — опора-вертикализатор, лестничный подъемник, пандус для инвалидных колясок и другое. Это связано с тем, что в любой образовательной организации должны быть созданы условия доступности для всех детей с различными нозологиями. Для участников выставки фотографии и описание оборудования показали на отдельном стенде.

Удачным дополнением к выставке было медиа-сопровождение. Участники показали фрагменты уроков и индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи для неслышащих детей.

Учителя школы, имея специальное сурдопедагогическое образование, учат говорить детей, которые в большинстве случаев не обладают речевыми навыками. Участники и посетители выставки интересовались опытом школы для неслышащих детей, было задано много вопросов по специфике работы школы.