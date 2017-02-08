В Якутске обсудили качество подготовки рабочих кадров

Уделять больше внимания основам предпринимательства, правовой культуре помимо основных профессиональных знаний и навыков, отметил первый заместитель министра образования и науки республики Михаил Присяжный 7 февраля на сессии «Обеспечение качества подготовки рабочих кадров на основе мониторинговых систем». В мероприятии, прошедшем на базе Якутского сельскохозяйственного техникума, участвовали преподаватели, методисты профессиональных образовательных учреждений, специалисты министерства.

Сессия была разделена по блокам. Участники мероприятия подвели ежегодные итоги учебной деятельности образовательных учреждений, был проведен анализ успеваемости, анализ трудоустройства выпускников, итоги независимой оценки качества образования, подготовки кадров.

Особый интерес вызвал блок о трудоустройстве выпускников и заработной плате. «Образовательные учреждения тесно работают с работодателями. Но если выпускники не трудоустраиваются официально, отчисления от работодателя в пенсионный фонд не идет, то каким образом система образования может повлиять на этот процесс? Здесь составляющая должна быть в правовой культуре выпускников, чтобы они уже знали, каким образом составляются эти трудовые договора, и когда должны проходить эти выплаты», – отметили в министерстве.

Заместитель директора по воспитательной работе Якутского колледжа технологий и дизайна традиционных промыслов народов Якутии Константин Филиппов поделился, что большая часть выпускников «Сфера услуг» получает специальность «Социальная работа».

«Как всем известно, в социальном сервисе оплата не такая большая, и отчисления будут маленькими. Также, возможно, соглашусь с мнением, что присутствует «серая» зарплата, особенно у выпускников по специальности «Дизайн», конструкторов-модельеров. Почему? Потому что, в основном, сфера услуг – это частная структура, индивидуальные предприниматели. Сдельная зарплата идет у ювелиров, косторезов: сколько сделал, столько получил процентов от прибыли. Тут, конечно, ни для кого не секрет, что в сфере малого предпринимательства есть выплата неофициальной зарплаты. Мы стараемся подготовить своих выпускников — проводим встречи с ведомствами по поддержке предпринимательства, на которых в обязательном порядке проходит правовое просвещение. Мы подчеркиваем важность подписания трудового договора и то, чем грозит «серая» зарплата», – говорит преподаватель.

Первый заместитель министра Михаил Присяжный подчеркнул, что основам предпринимательства, правовой культуре нужно уделять особое внимание.

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В 2016 году независимой оценке качества образовательной деятельности подверглись все учреждения, подведомственные министерству профобразования Якутии. Оценка качества проводилась методом онлайн-анкетирования участников образовательного процесса. Участниками анкетирования являлись родители, работники учреждения, студенты, выпускники, представители работодателей, случайные посетители сайта учреждения. Лучшие результаты по критериям НОКОУ в 2016 году показали Светлинский индустриальный техникум, Якутский автодорожный техникум, Верхоянский многопрофильный лицей.