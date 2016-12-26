В Якутске награждены победители и призеры национального чемпионата WorldSkills Russia-2016

В Якутии подвели итоги Чемпионатного цикла 2016 года движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Победители и призеры чемпионатного цикла, эксперты, лучшие учебные заведения получили награды.

Лучшим конкурсантом и обладателем сертификата на приобретение 3D-принтера стал студент ЯХУ Иван Тимофеев. Лучшей организацией стал Якутский колледж связи и энергетики, подготовивший призера Национального чемпионата. Как отмечают в Регионального координационного центра «WorldSkills Россия» Якутии.

В 2016 году региональный чемпионат был проведен по 25 компетенциям. На сегодняшний день Региональный координационный центр «WorldSkills Россия» РС(Я) готов провести соревнование по 37 компетенциям, так как профессиональные образовательные организации изъявили желание и готовность провести чемпионат по такому количеству. Таким образом, Якутия одна из первых объявила готовность провести соревнования по наибольшему количеству компетенций из регионов Дальнего Востока, сообщает руководитель Регионального координационного центра «WorldSkills Россия» Якутии Михаил Сивцев.

В этом году Намский техникум провел отборочные соревнования по наибольшему количеству компетенций — 11. Второе место занимает Якутский колледж связи и энергетики: они провели отборочные соревнования по 9 компетенциям. Якутский технологический техникум на третьем месте — 7 компетенций.

«На Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Якутии конкурсанты соревновались по 25 компетенциям. Именно это дало возможность участвовать нашей сборной в полуфинале чемпионата Дальневосточного федерального округа по 21 компетенции. По Дальнему Востоку мы заняли первое место в этом чемпионатном цикле. По итогам оценок, проставленных национальными экспертами, мы получили право принимать участие в национальном чемпионате по 12 компетенциям. На этом чемпионате у нашей сборной было пять медалей: два золотых, три серебряных и одна медаль за профессиональное мастерство. Таким образом, из всех субъектов, которые принимали участие в этом году в чемпионате России, мы заняли 12 место. Три конкурсанта вошли в расширенный состав сборной России», — поделился руководитель регионального центра.

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За помощь в организации и проведения открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» благодарственные письма вручены профессиональным учреждениям. Сертификат на присуждение денежного поощрения Главы Якутии присуждены победителям и призерам финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)-2016». За первое место по 30 000 рублей получили студент Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации Степан Кириллин и эксперт, преподаватель Татьяна Самодинская по компетенции «Кондитерское дело». Также награждены студент Якутского художественного училища им. П.П. Романова Иван Тимофеев и эксперт, преподаватель Людмила Федорова по компетенции «Ювелирное дело».

За второе место по 20 000 рублей получили выпускник Якутского колледжа связи и энергетики Игорь Крымов и начальник службы информатики и связи аэропорта «Якутск» Илья Истокин по сетевому и системному администрированию. Также таким же сертификатом награждены студент Якутского колледжа культуры и искусств Денис Петров и эксперт, преподаватель Сергей Зверев по компетенции «Видеомонтаж», специалист салона «Interny» Сергей Мельников и эксперт, директор салона Людмила Мельникова.

По 10 000 тысяч рублей за номинацию «За профессиональное мастерство» получили студент Якутского коммунально-строительного техникума Иван Григорьев и эксперт, преподаватель Тигран Арутюнян по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». По 10 000 за успешное выступление в отборочных соревнованиях и вхождение в состав национальной сборной России награждены студент Якутского коммунально-строительного техникума Алексей Артамонов и эксперт, преподаватель Владимир Кокош по компетенции «Сантехника и отопление».

Член расширенного состава Национальной сборной Алексей Артамонов отметил, что для того, чтобы победить в соревнованиях нужна мотивация, терпение, желание, а также прилежность в учебе. Он тренируется восемь часов в день: решает определенные модули. «Я выбрал будущую профессию благодаря моему дяде, который учился в этом техникуме. В будущем не хочу останавливаться на достигнутом и планирую поступить в вуз. Хотелось бы пожелать ребятам, которые хотят достичь успехов в движении «Молодые профессионалы (WorldSkills)», хорошенько готовиться и быть мотивированными», — посоветовал чемпион.