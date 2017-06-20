В Якутске начнет работу приемная комиссия целевого обучения в центровузах

Министерство образования и науки Якутии сообщает, что 26 июня в Якутске начнет работу республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов на целевое обучение в образовательные организации Российской Федерации.

Комиссия будет работать до 5 июля включительно. Приемная комиссия располагается по адресу: Якутск, ул. Водников, 1 (здание Якутского института водного транспорта).

Режим работы: с 09.00 до 18.00, без перерыва и выходных. Справки по телефонам: 26-00-65, 50-79-26.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства образования и науки.