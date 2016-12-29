В Якутии успешно стартовал проект «Новая научная революция»

В Октемском лицее 26 декабря по инициативе якутского регионального отделения Российского общества «Знание» состоялась первая в рамках проекта «Новая научная революция» интерактивная лекция известного ученого, доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Бояковой Сарданы для всех учащихся, учителей Октемского лицея и жителей Октемского наслега.

Тема актовой лекции «История Якутии» выдающегося ученого вызвала неподдельный интерес у слушателей, зал был полный. В ходе содержательной лекции были затронуты теории происхождения якутов, расселение по территории Северо-востока, актуальные вопросы этнографии.

Слушатели лекции открыли для себя многие интересные факты, теории. Особый интерес вызвал рассказ из жизни выдающихся личностей XIX-XX веков, оставивших свой след в истории Якутии. У обучающихся живой интерес вызвали факты об археологических раскопках, которые ведутся сотрудниками Института гуманитарных исследований СО РАН. Наибольший интерес вызвали раскопки в северных, арктических улусах Республики Саха (Якутия) и петроглифы на Ленских столбах. Большим вопросом для дискуссии стала тема о потомках и «родственниках» якутов живущих в разных странах мира. Вся лекция сопровождалась мультимедийной презентацией, историческими фотографиями, рисунками.

Актовая лекция не ограничилась заявленной темой, пользуясь моментом многие обучающиеся задавали вопросы на общенаучные, актуальные темы и о будущих профессиях и экзаменах. Сардана Ильинична давала блестящие ответы, слушатели были поражены и восхищены лектором.

Сардана Ильинична раскрыла не только заявленную тему, но и рассказал об актуальных мировых исследованиях, о развитии науки в Якутии и роли ученого в развитии человечества. Слушатели выразили благодарность ученому и долго не могли отпустить задавая различные вопросы.

Новая научная революция – это совместный проект министерства образования и науки РФ и Российской академии наук и при поддержке общества «Знание». В рамках образовательного мероприятия ученые РАН расскажут педагогическим работникам о произошедших изменениях в науке за последние 50 лет, важных научных открытиях, «больших вызовах» для страны и развития интеллектуального потенциала нации.