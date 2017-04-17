В Якутии стартуют образовательные курсы для предпринимателей «Северный акселератор»

Сегодня начнет работу образовательная программа «Северный акселератор». Проект представляет собой модульную систему переподготовки, состоящую из нескольких курсов повышения квалификации, связанных между собой.

Программа включает в себя изучение инновационной инфраструктуры Якутии, маркетинговой стратегии продвижения продукта, управления интеллектуальной собственности, исследование методов привлечения инвестиций.

Тема первого семинара: «Бизнес-проект: запуск и продвижение». Он будет проведен для предпринимателей, стартапов, специалистов малых инновационных учреждений, а также для желающих открыть свой бизнес.

В течение первых курсов предусмотрены мастер-классы с ведущими предпринимателями города Якутска.

В качестве лекторов выступят: директор ГАУ «Технопарк Якутия» Анатолий Семенов, ведущий маркетолог отдела продвижения инвестиционных проектов «Агентства инвестиционного развития» Туйара Максимова, соучредитель и генеральный директор I-accelerator Виталий Виноградов, преподаватель Высшей школы экономики Наталья Поротникова.

«Программа, конечно, не будет дублировать университетскую, – говорит директор Технопарка «Якутия» Анатолий Семенов. – Идея «Северного акселератора» очень амбициозна: задача будет не получение диплома, а запуск технологически инновационного бизнеса. За очень короткий период будут даны не только знания, но и связи с ключевыми людьми».

Лучшие выпускники пройдут стажировку в SolBridge International School of Business в университете Woosong, Южная Корея.