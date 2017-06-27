В Якутии проведут российско-китайскую дипломатическую школу для старшеклассников

Международная летняя дипломатическая школа «Россия и Китай – будущее глазами подрастающего поколения» с участием 25 китайских и 25 российских школьников и студентов впервые будет проведен в республике с 10 по 20 августа на базе Малой академии наук в селе Октемцы.

Организаторами выступают представительство МИД РФ в Якутске, министерство образования и науки Якутии, республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», НКО «Интерсфера».

В Якутск прибыл заместитель генерального консула КНР в Хабаровске Лю Цюань. Он обсудил вопросы проведения международной летней дипломатической школы

Господин Лю Цюань выразил готовность поддержать идею якутской стороны по проведению российско-китайской летней школы. Он отметил, что данный проект даст толчок развитию отношений между Китаем и Российской Федерацией с точки зрения сближения молодого поколения. Молодежь будет вместе учиться, продвигать идеи, общаться, знакомиться с культурными особенностями, менталитетом – это поможет взаимопониманию и заложит основы для дальнейшей дружбы молодежи двух стран. В Якутию приедут представители провинции Хэйлунцзян, что находится в северо-восточной части Китая. Лю Цюань передал пожелание генерального консула КНР в Хабаровске господина Го Чжицзюнь посетить международную летнюю школу и подарить якутским школьникам два лингафонных кабинета.

Китайская сторона изъявила желание в будущем организовать вторую российско-китайскую дипломатическую школу на своей территории.

Как рассказал представитель министерства иностранных дел РФ в Якутске Николай Дьяконов, для обучения в дипломатической школе приедет 10 московских школьников, интересующихся Китаем, китайским языком и международными отношениями, и 15 учащихся Якутии – участников республиканского конкурса для старшеклассников «Будущий дипломат». Обучение будет вестись на трех языках: английском, русском и китайском. В программе – лекции, семинары, практические занятия.