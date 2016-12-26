В Якутии подвели итоги Года дополнительного образования

На заседании межрегиональной научно-практической конференции “Инновации в дополнительном образовании: опыт и перспективы”, которая проходила 22 и 23 декабря в Якутске, подвели итоги Года дополнительного образования.

“Проделана огромная работа — это и укрепление материально-технической базы, и образовательная деятельность. Было уделено большое внимание и на качество образования в целом, на профессиональный стандарт педагога допобразования, и на независимую оценку. Дополнительное образование находится в общей деятельности республики в направлении Стратегии-2030. Одна из первоочередных целей этой стратегии — развитие человеческого капитала. Сегодня дополнительному образованию, особенность которого это индивидуализация образовательного процесса и научно-техническое направление, отдается приоритет. Все это позволит улучшить качество обучения и тем самым поднять экономику республики и страны”, — отметил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Напомним, что это завершающее мероприятие Года дополнительного образования детей в сферах образования, культуры и спорта, объявленного в начале этого года. Во время двухдневной работы межрегиональной конференции для педагогов организовали пленарное заседание, 3 секции и 8 семинаров по содержанию работы. Участникам конференции представилась возможность услышать и войти в профессиональную дискуссию как с ведущими республиканскими практиками дополнительного образования, так и с федеральными экспертами-лидерами в этой области. Сергей Косарецкий, директор Центра социально-экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ, доцент, к.п.н., Ангелина Золотарева, директор Ярославского ИРО, профессор, д.п.н., Семен Славин, старший научный сотрудник Федерального института развития образования, Хмайра Загладина, руководитель Центра социализации, воспитания и неформального образования Федерального института образования, Татьяна Мерцалова, ведущий научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ, к.п.н., Дмитрий Ковалев, директор Центра детско-юношеского творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга провели интересные секции и семинары по своему направлению.

В секции «Эффективные организационно-экономические модели финансирования и учета контингента в системе дополнительного образования детей», модераторами которой выступили федеральный эксперт Семен Славин и первый заместитель министра образования и науки Якутии Эдуард Кондратьев, обсудили актуальные вопросы по модернизации финансово-экономических механизмов, выявили позитивную практику и узкие моменты реализации пилотного эксперимента по персонифицированному финансированию в республике. Напомним, что в апреле этого года Якутия успешно прошла конкурсный отбор министерства образования и науки РФ и выиграла субсидию из федерального бюджета в размере 37 млн. руб. на развитие дополнительного образования.

В секции “Теория и практика управления инновационными процессами”, модераторами которой выступили федеральный эксперт Сергей Косарецкий и директор Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения, к.п.н. Мария Петрова, проанализировали состояние инновационных процессов, также была представлена схема реализации модели повышения доступности дополнительного образования детей в сельской местности.

На секции «Инновационные технологии как условие повышения качества дополнительного образования», которая прошла под руководством федерального эксперта Ангелины Золотаревой и руководителя отдела воспитания и дополнительного образования минобрнауки Якутии Ольги Яшиной обсудили вопросы инновационных технологий, эффективные методики и вопросы апробации профстандарта педагога дополнительного образования.

«Ваша конференция очень высокого уровня. Во-первых, вы сами привлекаете экспертов. Это значит, что вы на широком российском уровне обсуждаете проблемы, это имеет большое значение. Во-вторых, вы сегодня беретесь за сложнейшую работу, например, подавать заявку на персонифицированную модель. Но, тем не менее, вы беретесь за трудные проекты и решаете их», — отметила Ангелина Золотарева.

Во время работы семинара «Организация и проведение региональных чемпионатов Junior Skills» под руководством федерального эксперта в этой области Дмитрия Ковалева обсудили условия и особенности компетенций на региональном уровне. «Свои региональные компетенции через такой чемпионат Джуниорскиллс развивать очень удачно, это очень интересный и достаточно прозрачный конкурс, он высокотехнологичен и дает большие перспективы для детей”, — отметил он.

Ребята из Якутии успешно выступили в финале национального чемпионата по основам профессиональной подготовки школьников Junior Skills, который проходил в подмосковном Красногорске в мае этого года.

Завершением работы межрегиональной конференции стало традиционное награждение по итогам Года дополнительного образования. Министр образования и науки Владимир Егоров вручил премии лучшим педагогам дополнительного образования. 36 лучших работников стали обладателями премии главы республики. Также первый замминистра Эдуард Кондратьев вручил ведомственные награды за значительные успехи и плодотворный труд 8 педагогам и победителям республиканских конкурсов «Лучший руководитель учреждения дополнительного образования» и «Лучшее учреждение дополнительного образования».