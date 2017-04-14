В Якутии определят «Ученика года»

Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» проводит заочный конкурс «Ученик года-2017». Организаторы конкурса объявили целью создать единое пространство общения и обмена опытом для учащихся общеобразовательных организаций республики.

Муниципальный этап проводится с 1 марта по 30 апреля. Победители муниципального этапа участвуют в республиканском этапе в мае. На конкурс допускаются учащиеся 9-11 классов.

Конкурсные задания: участник представляет видеоролик с творческой презентацией на тему «Я – гражданин страны великой». Работа оценивается по содержательности выступления, своеобразию и оригинальностью формы презентации; общей культуре выступления; артистизму.

Организаторы конкурса размещают видеоролики участников в мобильном приложении ZOOMA с 10 по 25 мая. С видеороликами можно ознакомиться и голосовать за них в мобильном приложении.

Также участник пишет эссе на тему «Имя России», в котором составляет рейтинг пяти самых значимых, на взгляд участника, исторических личностей, сыгравших важную роль в жизни страны. Эссе оценивается по следующим критериям: историческая, социальная, культурная значимость рейтинга; своеобразие и оригинальность представления исторического образа; масштабность, глубина раскрытия темы.

В состав жюри входят представители образовательных организаций, организаций культуры, органов государственной власти Якутии, общественных организаций.

Шесть участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, объявляются лауреатами конкурса. Они награждаются дипломами Министерства образования и науки РС(Я), путевками во Всероссийский детский центр «Океан», памятными подарками.

Подробная информация на сайте республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».