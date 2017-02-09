В Якутии дан старт тотальному диктанту на эвенкийском языке

Тянская средняя школа имени Ивана Кульбертинова Олекминского района Якутии дала старт республиканской образовательной акции «Тотальный диктант Эведы Турэн».

Учитель эвенкийского языка местной школы Ляна Яковлева провела большую работу по привлечению к акции жителей села, которые в день диктанта дружно сели за парты.

Испытание на грамотность проходило в два этапа: 7 февраля — среди учителей и школьников, а 8 февраля диктант писали жители села Тяня и родители учащихся. Всего участниками диктанта на родном языке стали 32 человека.

Такое мероприятие проводится с прошлого года в рамках Декады родного языка и письменности в республике. Тотальный диктант еще раз показал, что якутянам небезразлична судьба эвенкийского языка.