В СВФУ установят мемориальную доску в честь народного писателя Семена Данилова

Памятная мемориальная доска в честь народного писателя Якутии Семена Данилова будет установлен в здании Педагогического института Северо-Восточного федерального университета, об этом сообщили в Центральной библиотеке Горного района.

Писатели – братья Семен и Софрон Даниловы – родом из Горного района. В юбилейный год в районе запланирован цикл тематических мероприятий, в том числе и участие в онлайн-проекте СВФУ «Бьется сердце», установка памятной мемориальной доски Семену Данилову в здании Педагогического института СВФУ.

«Мы рады, что университетская молодежь проявила интерес к творчеству нашего Софрона Данилова. На базе центральной библиотеки мы провели отбор участников, желающих было много. Некоторые приходили за день, чтобы заранее ознакомиться с произведением. Надеемся, что 3 марта наши земляки примут активное участие», – говорит специалист централизованной библиотечной системы Лена Саввинова.

По ее словам, одной из культурных достопримечательностью улуса является музей-галерея братьев Даниловых, экспозиции которого рассказывают о творчестве народных писателей в разные периоды жизни. «Братья Даниловы – лауреаты премий Максима Горького. Именем Софрона Данилова названы Джикимдинская средняя школа нашего улуса, одна из улиц районного центра, грузовой теплоход Ленского объединенного пароходства», – рассказывает библиотекарь. Она рассказала о происхождении Анютиной аллеи в Горном районе: «В 1944 году Семен Данилов привел свою невесту Анну Семеновну по этой аллее в родной алаас Бор села Мытах. Поэт посвятил этой аллее множество стихов, воспевая свою любовь».

Напоминаем, Северо-Восточный федеральный университет подключился к чествованию народных писателей Даниловых. В рамках празднования в вузе стартовал масштабный проект онлайн-чтения «Бьется сердце».