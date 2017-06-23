В СВФУ стартовал первый Съезд выпускников всех лет

В Северо-Восточном федеральном университете имени Аммосова 23 июня начались мероприятия в рамках первого Съезда выпускников вуза всех лет, сообщили ЯСИА в пресс-службе вуза.

Формирование Лиги выпускников с созданием региональных ячеек организаций в районах завершилось осенью прошлого года: в улусах были созданы представительства с целью объединения, сотрудничества, помощи и поддержки выпускников. Сегодня делегатам покажут кампус университета. Экскурсию по обновленному студенческому городку могут посетить все желающие.

«Кроме того, состоится посадка именных деревьев от представительств Лиги выпускников ЯГУ/СВФУ в новом Сквере профессоров у главного учебного корпуса, официальное открытие которого планируется 23 июня», – сообщает исполнительный директор организации Евгений Мамонтов.

Весной этого года выдвигались кандидатуры на премию «Признание», интернет-голосование завершилось 16 июня. Лучшие выпускники будут объявлены на торжественном открытии 23 июня в Культурном центре СВФУ.

В пленарном заседании съезда ожидается участие ректора университета Евгении Михайловой, членов правительства республики и руководителей ведомств, глав и представителей муниципальных образований, известных спортсменов, ученых, общественных деятелей, предпринимателей.

В рамках съезда пройдут выставка «История университета в кадре» и международная научно-практическая конференция «Модернизация инженерного образования: российские традиции и современные инновации», а лучшим выпускникам федерального университета 2017 года вручат красные дипломы.

23 июня в атриуме КФЕН СВФУ состоится презентация клонированных собак якутских охотничьих пород совместно с Фондом Sooam Biotech (Республика Корея) с участием профессора Хван Ву Сока.