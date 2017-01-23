В СВФУ прошла встреча представителей улусов с нынешними выпускниками

Сегодня, 23 января, в СВФУ стартовала серия встреч представителей муниципальных образований и руководства университета со студентами. Собрания проводятся по вопросам трудоустройства выпускников в сельской местности.

В этом году университет оканчивают 3 300 студентов очного обучения в их числе 16 студентов из Булунского улуса и 10 из Оймяконского.

«Сегодня мы открываем череду встреч студентов и руководства университета с представителями муниципальных образований республики. В прошлом году данный опыт показал положительный результат по трудоустройству выпускников», – отметил начальник управления — проректор по научно-исследовательской работе и естественно-математическому направлению СВФУ Константин Кривошапкин.

Выпускников больше волнуют вопросы предоставления жилья, заработной платы и программы поддержки молодых специалистов. «Тикси может стать ключевым узлом Северного морского пути и в на данный момент работа идет развитие улуса именно по этому направлению. Мы всегда радуемся молодым кадрам и поддерживаем их. Сейчас идет разработка и внедрение программы по обеспечению жильем молодых специалистов», – рассказал первый заместитель главы Булунского улуса Николай Асаев.

«Молодежь пугает то, что Оймяконский улус находится далеко, но от Якутска до районного центра расстояние всего 1000 километров. Кроме того, у нас круглогодичное наземное движение, четыре раза в неделю летают самолеты. Для молодых специалистов построен многоквартирный дом», – отметил глава Оймяконского улуса Михаил Захаров.

По итогам встречи стало известно, что востребованными оказались специалисты в сфере образования, здравоохранения и промышленности. Встречи руководства СВФУ, глав районов и выпускников продолжатся в университете до 21 февраля этого года.