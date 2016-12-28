В СВФУ прошел онлайн-турнир по шашкам го

Более 80 студентов Северо-Восточного федерального университета состязались за звание лучшего в онлайн-турнире по шашкам го. В личном первенстве победу одержали второкурсник физико-технического института Никита Неустроев и студентка третьего курса финансово-экономического института Сардаана Иванова.

Доцент кафедры физического воспитания Института физической культуры и спорта СВФУ Владимир Барахсанов отмечает, что на популяризацию игры го в Якутии его побудил опыт других стран.

«Узнав, что в России игра практикуется уже более 50 лет, в странах Европы – несколько сотен, а в Китае, где и зародилась игра, го существует уже более 2000 лет, я понял, что в республике тоже необходимо ее развивать, – отмечает Владимир Барахсанов. – Университетский турнир помогает выявить талантливых игроков и приобрести опыт для дальнейших состязаний. У наших ребят уже имеются высокие достижения по игре, за спиной у многих различные чемпионаты и соревнования. Сейчас моей основной задачей является донести го до якутских школ, пока ее основными игроками являются студенты».

Практически все участники турнира занимаются в секции Центра интеллектуальных видов спорта и игр СФВУ. Студентка третьего курса филологического факультета Юлия Шадрина считает, что игра научила ее настойчивости и доводить задуманное до конца.

«Я начала посещать факультатив недавно. Вначале было сложно, ведь го намного сложнее шашек и шахмат, но со временем я втянулась. Нужно учиться мыслить шире, так как вариантов ходов бесконечное множество», – делится студентка.