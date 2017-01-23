В СВФУ открыли Академию профессора Валерия Кочнева

Специалисты в области физической культуры и спорта – учителя, преподаватели и тренеры – будут повышать свое мастерство в Академии профессора Северо-Восточного федерального университета Валерия Кочнева, презентация которой состоялась 18 января в городе Якутске.

Свой педагогический и научный опыт профессор намерен передать молодому поколению педагогов. «Мы должны изучать, возрождать и совершенствовать игры, состязания, созданные нашими предками и применять их в системе физического воспитания для развития и укрепления здоровья, подготовки спортсменов высокого класса. Именно с этой целью открывается академия», – говорит доктор педагогических наук, профессор кафедры национальных видов спорта и народных игр Института физической культуры и спорта СВФУ Валерий Кочнев.

Созданная академия будет заниматься переподготовкой специалистов, а также пересмотрит методы обучения тренировки национальных видов спорта. «Это вызвано тем, что национальные виды спорта развиваются далеко за пределами республики. В каких-то аспектах наблюдается отставание от других регионов. В связи с этим нам необходимы новаторские идеи, чем и будет заниматься академия», – сообщают в Министерстве спорта РС (Я).

Напомним, что в 2006 году была создана педагогическая мастерская, которая была направлена на развитие дополнительного образования и научному подходу обучения педагогических работников в сфере физической культуры и спорта. Базируясь на эти принципы, академия будет укреплять сотрудничество с образовательными и научными центрами, в том числе и c Северо-Восточным федеральным университетом.