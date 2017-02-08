В школах Якутии могут ввести изучение физики с 5 класса

В Якутске на круглом столе учителей физики в рамках Февральского совещания работников образования и науки обсудили вопросы применения современных образовательных технологий.

В Якутии 556 учителей физики, из них 175 имеют высшую категорию, 220 — первую категорию. Среди них постоянно проводятся различные мероприятия, касающиеся внедрения новых стандартов.

В ходе круглого стола во главе с министром образования республики Владимиром Егоровым педагоги выдвинули ряд предложений и рекомендаций. Так, для достижения высоких результатов на ГИА, решения олимпиадных задач, повышения качества образования учителям физики и математики предложили объединиться в творческие группы для совместной работы над учебными программами.

1 из 6

Также педагогическая общественность рекомендовала введение раннего обучения физики в 5-6 классах. «Дети в младших классах уже готовы воспринимать знания. Также предлагаем добавить часы изучения физики в 9 классе на базовом уровне», — отметили учителя.