В селе Меик Верхневилюйского улуса установили памятный знак исследователю Ричарду Мааку

Участники экспедиции «По следам Ричарда Маака» собирают энтомологические материалы по пути следования отряда выдающегося сибирского натуралиста.

Школьники, отправившиеся наряду с учеными в экспедицию, овладевают методами полевого сбора насекомых при помощи специальных энтомологических методов. Также они обучаются методам первичной полевой обработки материала и определения основных отрядов насекомых. Их работа позволит выявить фаунистический состав насекомых вилюйского региона, провести ряд таксономических работ и отметить вредителей и редкие виды насекомых.

Другая группа, отряд лимнологов, проводит морфометрические, гидрохимические, биологические работы. Ребята протестировали два озера: Хоту-Кюель (в селе Сыдыбыл Вилюйского улуса) и Тебюрен (село Меик Верхневилюйского улуса). Им удалось определить глубину, ширину, длину озера. Изучаются также характеры донных осадков водоемов. Гидрохимические исследования включают изучение физических свойств, биогенного и макрокомпонентного состава воды. Конечный итог исследования – экологический паспорт озера.

Одну из групп составили ученые-историки. 16 июня отряд историков экспедиции «По следам Маака» выехал на установку памятного знака в честь легендарного Ричарда Маака. Данный знак установили в том самом месте, где проходила знаменитая экспедиция 160 лет назад. Ребята были взволнованы таким памятным событием. Памятный знак установлен также в доме главы Саввы Винокурова, где останавливался во время своей экспедиции Ричард Маак.

Сегодня экспедиция работает на территории Нюрбинского улуса.