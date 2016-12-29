В селе Балаганнах открыли начальную школу-детский сад

В селе Балаганнах Курбусахского наслега Усть-Алданского улуса 27 декабря торжественно открыта начальная школа-детский сад на 20 мест. Новое здание введено в рамках мероприятий общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

В новом здании начальной школы-детского сада созданы все условия для обучения и воспитания детей. Здание оснащено соответствующей мебелью, технологическим оборудованием, учебными пособиями и игрушками.

В селе Балаганнах в 1963 году была создана начальная школа и построено первое типовое здание школы. Первым учителем и заведующим работал Никифор Михайлович Говоров. За 11 лет работы школы получили начальное образование 72 ученика. В связи с укрупнением производственных участков и населенных пунктов школа была закрыта. В 1991-1992 учебном году вновь открыта начальная школа.

Подрядчик ООО «Анстрой-14» начал возведение объекта в предшествующем году. Символический ключ от новой школы руководитель подрядного предприятия Анатолий Оллонов вручил директору образовательного учреждения Петру Наумову.

В своем поздравлении первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Феодосия Габышева отметила важность сохранения малокомплектных сельских образовательных организаций, выразила уверенность, что реализуемые сегодня в республике меры государственной поддержки для сельской местности будут иметь основу для дальнейшего развития села, сохранения их самобытности, традиционного уклада народа.

Феодосия Васильевна вручила образовательной организации сертификат на получение музыкального инструмента для реализации проекта «Музыка для всех».

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков в своей речи подчеркнул, что сплоченность, настойчивость жителей села, участие каждого из них позволили принять решение о строительстве совмещенного здания для школы и детского сада, добиться поддержки руководства республики, улуса. “Светлое, просторное здание школы-детского сада возведено с учетом перспективы роста численности детей. Преимуществом небольших школ, детских садов является то, что здесь можно реализовать систему гувернерского обучения и воспитания детей младшего возраста, которая признавалась еще в 19 веке как самая эффективная”, — сказал Александр Николаевич.

Глава Курбусахского наслега Гаврил Бурнашев от имени жителей и от себя лично выразил огромную благодарность руководству республики, улуса за поддержку в строительстве нового здания школы-детского сада.

В наступающем жители Усть-Алданского улуса с радостью ждут новых событий: ввод здания школы на 220 мест в селе Кептени, открытие детского сада на 50 мест в селе Хомустах Батагайского наслега и детского сада на 25 мест в селе Дыгдал Оспехского наслега.

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