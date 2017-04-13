В Минобрнауки Якутии определят наиболее востребованные профессии и специальности

На базе Якутского педагогического колледжа состоялось рабочее совещание заместителя министра образования и науки Якутии Андрея Попова с директорами профессиональных образовательных организаций республики. На совещании были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий в республике» и текущей деятельности подведомственных образовательных учреждений минобрнауки Якутии.

В этом году министерством образования и науки республики утвержден Список 50 наиболее востребованных на региональном рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования, по которым предполагается организация подготовки кадров на уровне мировых стандартов и передовых технологий – так называемый перечень ТОП-Регион.

Главной целью создания ТОП-региона является определение приоритетов подготовки рабочих кадров для региональной экономики, направленной на устранение причин диспропорций на рынке труда за счет согласования структуры подготовки рабочих кадров и перспективной потребности в них.

«На федеральном уровне утвержден сводный план проекта и намечены определенные контрольные точки. Первым функциональным направлением проекта является внедрение ФГОС по ТОП-50. У нас в республике, начиная со следующего учебного года, профессиональные образовательные организации-участники приоритетного проекта РС(Я) будут реализовывать образовательные программы по ТОП-50 по 7 профессиям и специальностям в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами», – отметила в своем выступлении заместитель руководителя отдела среднего профобразования минобрнауки Якутии Лена Стручкова.

Заместитель директора Института развития профессионального образования Иннокентий Оконешников ознакомил руководителей учреждений с основными образовательными программами по новым ФГОС среднего профобразования (ТОП-50) и рассказал про ведомственные нормативно-правовые акты, вступившие в силу, продемонстрировал сравнительный анализ требований ФГОС СПО третьего поколения и ФГОС СПО по ТОП-50 и обозначил основные задачи, стоящие перед учреждениями СПО по разработке основных образовательных программ.

В ходе совещания были затронуты вопросы, возникшие при объединении двух ведомств, на которые директора учреждений получили исчерпывающие ответы от ответственных сотрудников министерства.