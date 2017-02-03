В июне состоится I съезд выпускников университета

Выпускники Якутского государственного – и Северо-Восточного федерального университета встретятся на I съезде выпускников, который состоится 23-24 июня в городе Якутске. Об этом сообщают в Лиге выпускников СВФУ (ЯГУ).

По информации председателя Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ), проректора по инновационному развитию и коммерциализации научных разработок Афанасия Саввина, создаются региональные ячейки организации в районах. «Осенью прошло окончательное формирование самой лиги, теперь мы намерены помочь выпускникам объединиться в каждом улусе республики, помогать и поддерживать друг друга», – говорит он.

В ходе подготовки к съезду, актив лиги выпускников проведет опрос участников, каким бы они хотели видеть университет. «Мы презентуем коллективное видение «Университет–2030». Хотелось бы услышать мнение тех, кто уже завершил свое обучение, реализовал себя в жизни, – отмечает Афанасий Саввин. – Важно, чтобы выпускники участвовали в жизни университета, ведь они являются огромной силой и могут стать многотысячным содружеством, где каждый член сможет внести свой вклад во благо университета. Надеемся, что они будут поддерживать родной вуз и студентов, станут менторами и экспертами в будущих мероприятиях».

Также, стало известно о том, что во время съезда подведутся итоги акции «От поколения к поколению», начало которой будет объявлено в апреле. «Мы хотим через выпускников университета имени Максима Аммосова способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения и формированию культуры общества, живущего в гармонии с природой. Хотим объединить инициативы граждан, организаций и органов власти в деле защиты окружающей среды от последствий негативной деятельности», – пояснил проректор.