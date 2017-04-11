В Хандыге обсуждены достижения и проблемы Горно-геологического техникума

Вопросы проведения приемной кампании, перспективы развития Харбалахского и Усть-Нерского филиалов Горно-геологического техникума в п. Хандыга Томпонского улуса, обустройство нового автодрома были обсуждены на встрече заместителя министра образования и науки Якутии Андрея Попова с педагогическим составом учебного заведения.

Андрей Попов отметил стратегически важные направления развития системы среднего профессионального образования республики, рассказал о профориентационной работе, а также подчеркнул важность сотрудничества профессиональных образовательных организаций с общеобразовательными учреждениями республики.

На совещании директор Горно-геологического техникума Михаил Неустроев рассказал о перспективных направлениях подготовки кадров, о достижениях за учебный год и имеющихся проблемах.

Преподаватели техникума активно задавали вопросы заместителю министра – о предоставлении жилья педагогическим работникам среднего профессионального образования, обновлении материально-технической базы, созданию условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минобрнауки Якутии.