В федеральном университете запустят проект «Педагог-инноватор»

В Северо-Восточном федеральном университете 10 января стартует проект «Педагог-инноватор СВФУ», сообщают в педагогическом институте. Также в учебном подразделении вуза начинает работу Школа профессионального самоопределения для учащихся Якутии.

Проект «Педагог-инноватор СВФУ» направлен для распространения учительского опыта и повышения популярности профессии педагога, считает главный координатор, директор учебно-методического центра Педагогического института СВФУ Александра Ушницкая. «Мы даем учителям республики возможность поделиться своим педагогическим опытом, инновационными идеями воспитания и преподавания», – рассказала координатор. В каждом улусе будут отобраны по пять представителей, столичные школы представят один-два лучших педагога. Итогом реализации проекта станет издание пособия, куда будут включены методические разработки для внедрения в педагогическую практику, отметили организаторы.

Вторым авторским проектом учебно-методического центра станет «Школа профессионального самоопределения» для учащихся восьмых и девятых классов республиканских школ. «Мы научим школьников определять и восполнять пробелы в учебе. Эксперты учебно-методического центра СВФУ помогут им осознанно выбрать будущую профессию», – говорит Александра Ушницкая. Обучение ведется в очно-заочной форме: в очной форме будут организованы выездные лекции, практические занятия преподавателей федерального университета, консультации, семинары для учителей и родителей. «Педагоги школы сделают упор на математику, так как именно она является основой мыслительного процесса и интеллектуального развития школьников», – объяснила руководитель проекта.