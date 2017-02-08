В День российской науки наградили лучших ученых Якутии

В Русском драматическом театре имени А.С. Пушкина прошло торжественное собрание научной общественности Якутии, посвященное Дню российской науки.

«2016 год был непростым для России. Началась разработка стратегии развития науки, которая должна вывести ее на качественно новый уровень, отвечающий реалиям современного мира и общества», — отметил министр образования Якутии Владимир Егоров.

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Для посетителей организовали выставку, посвященную 15-летию журнала «Наука и техника в Якутии». За эти годы увидели свет около 1000 научно-популярных статей, обзоров техники и технологий, биографий известных ученых, анонсов книг. Работали выставки «Эта хрупкая планета», посвященная Году экологии в России, «Молодежь в науке РС(Я)», посвященная Году молодежи в Якутии, и экспозиция, посвященная Году Максима Кировича Аммосова в СВФУ.

«Сегодня перед нами стоят новые вызовы, глава Якутии и правительство надеются, что наука останется локомотивом развития республики», — подчеркнул зампред правительства региона Алексей Дьячковский.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения государственных наград, премий, благодарственных писем, грантов главы Якутии. «От лица молодых ученых, специалистов заверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы наши разработки в области промышленности, сельского хозяйства и других отраслей использовались для процветания республики и всей страны», — поблагодарил победитель гранта главы Михаил Миронов.